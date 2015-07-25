Дьяков: «В одном из голов в наши ворота виноват я»

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о субботнем матче своей команды в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).

Евгением Луценко: он даже сам не понял, как забил. Говорит, что не видел, куда бил. Я перекрывал ближний угол, а удар не получился, по большому счету, и мяч оказался в воротах. Ничья на своем поле не может не огорчать», – передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».



«Игра оставила не самое приятное впечатление. Упустили победу, и первый пропущенный мяч на моей совести. По разговору с: он даже сам не понял, как забил. Говорит, что не видел, куда бил. Я перекрывал ближний угол, а удар не получился, по большому счету, и мяч оказался в воротах. Ничья на своем поле не может не огорчать», – передает слова футболиста «Спорт-Экспресс». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!