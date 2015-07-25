Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Дьяков: «В одном из голов в наши ворота виноват я»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о субботнем матче своей команды в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
    «Игра оставила не самое приятное впечатление. Упустили победу, и первый пропущенный мяч на моей совести. По разговору с Евгением Луценко: он даже сам не понял, как забил. Говорит, что не видел, куда бил. Я перекрывал ближний угол, а удар не получился, по большому счету, и мяч оказался в воротах. Ничья на своем поле не может не огорчать», – передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DXTK
    1437857766
    Ну все вставай в позу получай дозу. А Вратарь куда делся пошел кофе попить, это полностью его вина.
    Ответить
    nahan
    1437916920
    Очень жаль, что Дьяков ушёл из Ростова.
    Ответить
    112910415
    1437932719
    скомканное начало
    Ответить
    ologreds
    1694997541
    numo436774
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+