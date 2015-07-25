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    Луценко: «Лимит-то работает»

    Нападающий саранской «Мордовии» Евгений Луценко поделился своими мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2).
    «Когда услышал, какой будет состав, улыбнулся. Непривычно было видеть одну иностранную фамилию. В «Динамо» тоже играл один легионер. Лимит работает. У нас принято считать, что легионер должен быть выше уровнем. «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном сильно не изменилось. Все те же мастеровитые игроки. Очень хорошо играли в пас. За Матье Вальбуэна было одно удовольствие наблюдать», – сказал игрок «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 22:36
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    Комментарии (12)
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    BDA81
    1437853216
    Ага,работает. Еврокубки покажут что работает у нас. Лимит или ж..па без вазилина. Играть нужно научится сперва и бегать все 90 минут,а не ходить по полю. Мастера епона мать.
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    _armeec_
    1437854367
    Ещё бы )))
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    Ruslan3132
    1437857548
    что хорошего в лимите он увидел?
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    n272nm
    1437858064
    Как лимит работает, мы увидим в еврокубках. Жаль, ни Мордовии, ни Днищу сие не грозит. А то болелы этих клубов изошлись бы кровавыми слезами, глядя на работу лимита.
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    richi
    1437890833
    И как он работает? У нас что лимит 1+10?
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    ologreds
    1694997543
    numo436769
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