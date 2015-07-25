Хорватия хочет провести товарищеский матч с Россией

И.о. президента Российского футбольного союза Никита Симонян поведал, что организация недавно получила предложение провести товарищеский матч от Хорватского футбольного союза. Инициатива принадлежит главному человеку хорватского футбола Давору Шукеру. В скором времени станет понятно, реально ли провести встречу.





Последний раз эти команды играли друг против друга в рамках отборочного цикла к Евро-2008, где россияне заняли третье место. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!