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    Хорватия хочет провести товарищеский матч с Россией

    И.о. президента Российского футбольного союза Никита Симонян поведал, что организация недавно получила предложение провести товарищеский матч от Хорватского футбольного союза. Инициатива принадлежит главному человеку хорватского футбола Давору Шукеру. В скором времени станет понятно, реально ли провести встречу.
    Последний раз эти команды играли друг против друга в рамках отборочного цикла к Евро-2008, где россияне заняли третье место.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 22:27
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    Комментарии (13)
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    BDA81
    1437853423
    какая Хорватия,сперва Казахстан обыграйте.
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    bset
    1437853465
    Какой-то непрофессионал писал статью. Россия тогда заняла второе место, а третье досталось Англии.
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    Dimasko_Kras
    1437854787
    Вообще-то 2-е место мы тогда заняли, а на 1 были Хорваты!
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    DXTK
    1437855393
    Все знают силу России все хотят эту силу на себе испытать. Да интересно кто такую статью написал с ошибкой, 3-место на отборочном цикле. Куда руководство смотрит на такой Ляп и Оскорбление. 3 место образное Россия на самом чемпионате получила. Ау...... Писаки.
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    rifcenter вернулся
    1437857539
    Третье место?!
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    Оззи
    1437867217
    С хорватами грех не сыграть.Интересная и сильная сборная.С удовольствием посмотрел бы!!!Тем более можно сказать наши братья!!!
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    CL2014
    1437873765
    Какое 3 место??? Вы че?
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    nahan
    1437916535
    С такой крепкой командой стоит сыграть.
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    peshehod87
    1437921183
    Хорваты тогда выйграли англичан в последнем туре и подарили нам 2-е место :)
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    ologreds
    1694997543
    numo436767
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