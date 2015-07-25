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    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Южная Америка

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 стало известно распределение матчей в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Традиционно доставать шары не пришлось, так как схема отбора на этом континенте достаточно простая: все десять сборных играют в два круга между собой, четыре сильнейшие команды по итогам соревнования отправляются в Россию, а пятая играет стыковой матч с лучшей сборной Океании. В первом туре южноамериканского отбора между собой сыграют:
    Колумбия – Перу;
    Чили – Бразилия;
    Аргентина – Эквадор;
    Венесуэла – Парагвай;
    Боливия – Уругвай.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:03
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    Комментарии (4)
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    DраKулA
    1437845644
    Хотелось бы видеть Бразилию, Аргентину, Уругвай, Чили и Колумбию)))
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    10 seconds to stars
    1437846683
    Тут была самая непредсказуемая жеребьёвка))
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    urbix
    1437855420
    В Россию приедут Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Колумбия =)
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    ologreds
    1694997543
    numo436750
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