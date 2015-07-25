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    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 стали известны составы двух отборочных групп в зоне Океания. Они представлены ниже (победитель 1-го раунда определится по итогам матчей низших по рейтингу ФИФА сборных). По итогам отбора в этой конфедерации определится один победитель (вероятнее всего, им станет Новая Зеландия), который сыграет стыковой матч за путевку в Россию с одной из сборных Южной Америки.
    Группа А: Таити, Новая Каледония, победитель 1-го раунда, Папуа Новая Гвинея.
    Группа В: Новая Зеландия, Соломоновы острова, Фиджи, Вануату.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 19:46
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir_Alex
    1437844004
    Удачи победителю 1-го раунда!
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    10 seconds to stars
    1437846738
    5 команда Южной Америки это почти приговор, вряд ли кто-то пройдёт.
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    Crooclin
    1437857057
    Почему-бы им как в Южной Америке одну общую группу не сделать в 2 круга?
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    urbix
    1437857764
    Вы были на Таити?
    Ответить
    Igorek9883
    1437896580
    Это получается, что две из этих странных даже на слух команд приедут играть к нам? )
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    ologreds
    1694997543
    numo436749
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