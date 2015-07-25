Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Океания

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 стали известны составы двух отборочных групп в зоне Океания. Они представлены ниже (победитель 1-го раунда определится по итогам матчей низших по рейтингу ФИФА сборных). По итогам отбора в этой конфедерации определится один победитель (вероятнее всего, им станет Новая Зеландия), который сыграет стыковой матч за путевку в Россию с одной из сборных Южной Америки.

Группа А: Таити, Новая Каледония, победитель 1-го раунда, Папуа Новая Гвинея.