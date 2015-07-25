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    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая проходит в Санкт-Петербурге, определились составы отборочных групп в зоне КОНКАКАФ. Они представлены ниже (команды, указанные через черту, будут в очной игре оспаривать право участвовать в групповом отборе). По две лучших команды из каждого квартета выйдут в следующий раунд (всего, соответственно, шесть). Эти коллективы проведут двухкруговое соревнование, по его итогам три лучшие сборные получат прямые путевки в Россию, а четвертая проведет стыковые матчи с представителем азиатской зоны.
    Группа А: Мексика, Гондурас, Кюрасао/Сальвадор, Канада/Белиз;
    Группа В: Коста-Рика, Панама, Гренада/Гаити, Ямайка/Никарагуа;
    Группа С: США, Тринидад и Тобаго, Сент-Винсент и Гренадины/Аруба, Антигуа и Барбуда/Гватемала.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 19:37
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    Комментарии (5)
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    Kashaev Kamil
    1437842644
    Группа B довольно приличная
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    Поц
    1437842853
    США, Мексика, Коста-Рика. Пусть не мучаются на поле. Путин уже отобрал кого надо.
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    sir_Alex
    1437843808
    Удачи Антигуа и Барбуда!
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    urbix
    1437857556
    Коста-Рика конечно сильна, но попытает счастье Никарагуа =) В группе В будет битва гопов =)
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    ologreds
    1694997544
    numo436748
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