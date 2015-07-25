Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка

Несколько минут назад в рамках предварительной жеребьевки Чемпионата мира-2018 стали известны итоги предварительных этапов для африканской зоны. Ниже представлены пары, победитель которых будет играть в групповом отборочном турнире (5 групп по 4 команды). Триумфаторы этих квартетов поедут через три года в Россию. Список предварительных игр выглядит так.

Южный Судан/Мавритания — Тунис

Гамбия/Намибия — Гвинея

Чад/Сьерра-Леоне — Египет

Сан-Томе и Принсипи/Эфиопия — Конго

Джибути/Свазиленд — Нигерия

Эритрея/Ботсвана — Мали

Сомали/Нигер — Камерун

Коморские острова/Лесото — Гана

Либерия/Гвинея-Бисау — Кот-д'Ивуар

Маврикий/Кения — Кабо-Верде

Танзания/Малави — Алжир

Судан — Замбия

Ливия — Руанда

Марокко — Экваториальная Гвинея

Мозамбик — Габон

Бенин — Буркина-Фасо

Уганда — Того