Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка

Несколько минут назад в рамках предварительной жеребьевки Чемпионата мира-2018 стали известны итоги предварительных этапов для африканской зоны. Ниже представлены пары, победитель которых будет играть в групповом отборочном турнире (5 групп по 4 команды). Триумфаторы этих квартетов поедут через три года в Россию. Список предварительных игр выглядит так.
Южный Судан/Мавритания — Тунис
Гамбия/Намибия — Гвинея
Чад/Сьерра-Леоне — Египет
Сан-Томе и Принсипи/Эфиопия — Конго
Джибути/Свазиленд — Нигерия
Эритрея/Ботсвана — Мали
Сомали/Нигер — Камерун
Коморские острова/Лесото — Гана
Либерия/Гвинея-Бисау — Кот-д'Ивуар
Маврикий/Кения — Кабо-Верде
Танзания/Малави — Алжир
Судан — Замбия
Ливия — Руанда
Марокко — Экваториальная Гвинея
Мозамбик — Габон
Бенин — Буркина-Фасо
Уганда — Того
Ангола — ЮАР
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