Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Африка

    Несколько минут назад в рамках предварительной жеребьевки Чемпионата мира-2018 стали известны итоги предварительных этапов для африканской зоны. Ниже представлены пары, победитель которых будет играть в групповом отборочном турнире (5 групп по 4 команды). Триумфаторы этих квартетов поедут через три года в Россию. Список предварительных игр выглядит так.

    Южный Судан/Мавритания — Тунис
    Гамбия/Намибия — Гвинея
    Чад/Сьерра-Леоне — Египет
    Сан-Томе и Принсипи/Эфиопия — Конго
    Джибути/Свазиленд — Нигерия
    Эритрея/Ботсвана — Мали
    Сомали/Нигер — Камерун
    Коморские острова/Лесото — Гана
    Либерия/Гвинея-Бисау — Кот-д'Ивуар
    Маврикий/Кения — Кабо-Верде
    Танзания/Малави — Алжир
    Судан — Замбия
    Ливия — Руанда
    Марокко — Экваториальная Гвинея
    Мозамбик — Габон
    Бенин — Буркина-Фасо
    Уганда — Того
    Ангола — ЮАР

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    НскМужик
    1437842314
    Какая ужасная музыка.
    Ответить
    sir_Alex
    1437843713
    Нигеры против камерунцев
    Ответить
    Рубцовский
    1437844381
    мне кажется или Кения два раза втиснулась)))
    Ответить
    spartakus50
    1437845843
    А Алжир где..але??
    Ответить
    spartakus50
    1437846174
    Але..а где Алжир??
    Ответить
    vladik12
    1437846471
    Ошибки исправлены, спасибо!
    Ответить
    Robbaggio
    1437853214
    Интересная математика! Ну никак у меня из победителей этих пар не получается 5 групп по 4 команды
    Ответить
    фанат джигурды
    1437912276
    а где Сенегал
    Ответить
    ologreds
    1694997544
    numo436743
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+