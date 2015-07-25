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    «Динамо» предложит М'Вила трехлетний контракт

    Московское «Динамо» в понедельник предложит трехлетний контракт французскому полузащитнику Янну М'Вила. 25-летний футболист прошел с клубом предсезонную подготовку, но из-за смены руководства еще не успел подписать контракт с бело-голубыми.

    «В понедельник руководство «Динамо» предложит М'Вила подписать трехлетний контракт с клубом», – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией в клубе.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 16:37
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    Комментарии (8)
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    yaustal039
    1437833668
    ПоДишет буДем раДоваться ! , а пока обожДем !
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    sir_Alex
    1437834123
    То берут, то не берут. Теперь опять берут
    Ответить
    ROIS
    1437841710
    Удачи.
    Ответить
    Liam_CSKA
    1437846532
    давно пора. смотрели сегодня на 10 русских в составе..смотреть не на что..вообще ни о чем..мяч как от стенки..а кокоша может ехать в фнл
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    pomor445
    1437848846
    Значит Черчесова намеренно спровоцировали, чтобы избавиться.
    Ответить
    nahan
    1437914897
    Хорошее пополнение.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437927476
    Лучше бы Рубин его у себя оставил, а то уже Амкар обыграть не могут:(
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    ologreds
    1694997546
    numo436730
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