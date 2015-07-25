«Динамо» предложит М'Вила трехлетний контракт

Московское «Динамо» в понедельник предложит трехлетний контракт французскому полузащитнику Янну М'Вила. 25-летний футболист прошел с клубом предсезонную подготовку, но из-за смены руководства еще не успел подписать контракт с бело-голубыми.
«В понедельник руководство «Динамо» предложит М'Вила подписать трехлетний контракт с клубом», – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией в клубе.
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