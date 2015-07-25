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    Промес: «У меня хорошие предчувствия перед игрой»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями о предстоящей встрече с «Краснодаром». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

    «Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» — всем известно, что это очень серьeзный оппонент. Исход встречи в том числе сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьeзной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться еe будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это ещe по прошлому сезону.

    Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает всe возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата.

    Мне понравился и город Краснодар, и его команда. В прошлом сезоне она продемонстрировала очень приличный уровень. Признаюсь, рад, что на этот раз Роман Широков сыграет на правильной стороне – выйдет на поле в красно-белой футболке» – приводит слова Промесса официальный сайт «Краснодара».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн    . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.07.2015 12:57
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    Комментарии (8)
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    Спартачело
    1437820457
    Вперед СПАРТАК
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    proеzd2
    1437821789
    Удачи парни!
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    proеzd2
    1437824537
    маловато народу,все тролли на соккере походу остались.
    Ответить
    Диктор
    1437835984
    Верим в вас.
    Ответить
    ABir
    1437897904
    Желаем только победы Спартаку!
    Ответить
    Bogas
    1437899322
    Что б всё получилось!
    Ответить
    112910415
    1437931753
    скверная серия нынче закончится!
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    ologreds
    1694997546
    numo436712
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