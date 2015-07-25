Промес: «У меня хорошие предчувствия перед игрой»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями о предстоящей встрече с «Краснодаром». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

«Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» — всем известно, что это очень серьeзный оппонент. Исход встречи в том числе сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьeзной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться еe будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это ещe по прошлому сезону.



Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает всe возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата.