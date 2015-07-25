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    «Арсенал» готов предложить за Льоренте 8 млн фунтов

    Нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Sun. Канониры готовы предложить за 30-летнего испанца 8 миллионов фунтов. Как уточняется, в услугах форварда лично заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.

    Отметим, что к Льоренте также проявляли интерес «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Реал».

    В минувшем сезоне Льоренте провел в составе туринского клуба 45 матчей, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 11:30
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    Комментарии (26)
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    урфинДжо
    1437829009
    эдик кавани решит все вопросы в линии атаки на пару сезонов, защитников надо, а то две оглобли в защите...
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    Triem
    1437831323
    Что за ересь?!
    Ответить
    ЛиверпулькинГлор
    1437833131
    Орсинал укрепляется не на шуткуhttp://www.soccer.ru/rulesа в рот.
    Ответить
    Lokobol37
    1437833225
    в место Аршавина лавку полировать!
    Ответить
    alessios1990
    1437839298
    Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал, Арсенал.. В Ливерпуль он точно не пойдет, поскольку мерсисайдцы уже сделали главную покупку для себя в лице Бентеке) Реал Мадрид? Кто его знает! Как захочет Рафа, так и будет) Перес не будет этому препятствовать. Тоттенхэму не помешал бы сменщик Гарри Кейна, потому что Сольдадо и Адебайор уже не те! Ну а Арсеналу нужен явно форвард посильнее, чем Льоренте.
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    Mr Siberian
    1437839990
    Если не Видаль то Льоренте, от Ювентуса просто так не отстанем)
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    фанат большого футбо
    1437840367
    кто смотрит матч арсенал-лион
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    ZaZizu
    1437847613
    8 млн за дрова для топки камина Венгера-это многовато!
    Ответить
    nahan
    1437912122
    Венгер любит бревна...
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    ologreds
    1694997547
    numo436703
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