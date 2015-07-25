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    • Тони: «С большим энтузиазмом готовлюсь к предстоящему сезону»

    Тони: «С большим энтузиазмом готовлюсь к предстоящему сезону»

    Нападающий «Вероны» Лука Тони, ставший лучшим бомбардиром Серии А минувшего сезона (вместе с Мауро Икарди), поделился ожиданиями от старта чемпионата.

    «Я готовлюсь к предстоящему сезону с большим энтузиазмом, – приводит Tmw слова Тони. – Хочу получать удовольствие на поле. Сейчас все наши занятия сводятся лишь к беговым упражнениям, поэтому с нетерпением жду первого матча.

    Сборная? Мне ни разу не звонили, поэтому не думаю, что на меня рассчитывают».

    Тони продлил контракт с «Вероной».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:44
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    Комментарии (9)
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    nahan
    1437807908
    А есть ли энтузиазм у нового сезона в отношении Тони?..
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    sir_Alex
    1437808461
    Молодец ветеран! Пример для молодых
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    invite yupi
    1437808810
    Старый сильно удивил в этом году.
    Ответить
    нoГГано
    1437810091
    38 лет... Кто ещё в таком возрасте сможет стать лучшим бомбардом в чемпе ?
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    Juventus21
    1437813583
    Тони крут. Ветеран даст фору любому напу.
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    DXTK
    1437823074
    Тони умеет забивать, мяч постоянно прилипает к его бутсам, а отлипает уже когда влетает в сетку соперника. Напомните сколько он голов забил в этом сезоне, просто цифры не укладываются в голове.
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    Lokobol37
    1437833316
    Красапета!
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    KAFA2525
    1437855085
    Лучше бы чавой то про Сапогова…
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    ologreds
    1694997548
    numo436692
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