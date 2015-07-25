Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне в ближайшее время проведут встречу, сообщает Manchester Evening News. 24-летний бельгиец прибыл со своим клубом в Лондон на Кубок Эмирейтс.



В минувшем сезоне Де Брюйне провел в составе «Вольфсбурга» 50 матчей, забил 16 матчей и отдал 25 голевых передач.



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