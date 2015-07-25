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    • Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»

    Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»

    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне в ближайшее время проведут встречу, сообщает Manchester Evening News. 24-летний бельгиец прибыл со своим клубом в Лондон на Кубок Эмирейтс.

    В минувшем сезоне Де Брюйне провел в составе «Вольфсбурга» 50 матчей, забил 16 матчей и отдал 25 голевых передач.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:32
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    Комментарии (11)
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    nahan
    1437807750
    Вполне может состояться этот трансфер.
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    invite yupi
    1437808955
    Окупится ли он за эти бабки, а то вон Стерлинг уже конкретно начал окупаться ))
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    This is HSV
    1437808996
    Очень толковый полузащитник, Сити только выиграет от этого трансфера.
    Ответить
    manunited10
    1437809675
    И сколько за него предлагают???
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436691
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