Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • К матчу с «Кубанью» готовятся все футболисты «Терека», кроме Кудряшова

    К матчу с «Кубанью» готовятся все футболисты «Терека», кроме Кудряшова

    Вечером в пятницу грозненский «Терек» провел предыгровую тренировку на «Ахмат-Арене».

    Подопечные Рашида Рахимова провели разминку, поиграли в «квадраты» и сыграли в футбол на половине поля. К матчу с «Кубанью» готовятся все игроки, за исключением восстанавливающего после травмы Федора Кудряшова. Отбыл дисквалификацию капитан грозненцев Ризван Уциев.

    Тренировку посетил Президент «Терека» Магомед Даудов. Он поприветствовал команду, пожелал успехов в предстоящем матче и в стартовавшем чемпионате.


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Согдиец
    1437802115
    А Мирзов то сыграет? На счет Кудряшова пока не прекратит коллекционировать красных карточек пускай в запасе просидит.
    Ответить
    KBR-07
    1437806594
    Удачи Тереку!
    Ответить
    nahan
    1437806691
    Тереку удачного матча.
    Ответить
    goga1332
    1437817984
    в [Соблюдайте правила ] терик ))
    Ответить
    denmig
    1437819480
    ну что ж - без него - ничья
    Ответить
    KAFA2525
    1437854899
    Его то и не хватит…
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436682
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+