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    • Венгер: «Хэррис немного преувеличил, говоря о том, что на счету «Арсенала» более 200 млн фунтов»

    Венгер: «Хэррис немного преувеличил, говоря о том, что на счету «Арсенала» более 200 млн фунтов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова члена совета директоров Филипа Хэрриса о том, что на счету клуба в банке более 200 миллионов фунтов стерлингов.

    «Я не знаю, пойдут ли его заявления на пользу или нет, – приводит The Independent слова Венгера. – Он немного преувеличил. Это неправда. Мы находимся в ситуации, когда нужно будет как следует поработать, если появится возможность что-то сделать. На прошлой неделе меня спрашивали, что я собираюсь делать с таким большим количеством футболистов в составе, а теперь я слышу вопросы о том, почему мы никого не покупаем. На прошлой неделе мы забивали голы без Санчеса и Уэлбека. У нас сильная команда, и я этим доволен. Если появится возможность на трансферном рынке, возможно что-то произойдет. В прошлом сезоне нам удалось сделать нечто особенное – построить хорошую быструю команду, уверенную в своих силах. Мы хотим продолжать работать в этом направлении, не рассчитывая на дополнительные ресурсы извне.

    У наших оппонентов есть такие деньги, и они могут их потратить, если захотят. Дело в том, что наличие денег в банке не означает наличие прибыли. Последние полгода мы теряем средства. Можно быть банкротом и иметь 200 миллионов фунтов стерлингов на счету. Если вам нужно отдать 500 миллионов через три недели, значит нужно искать еще 300 миллионов. Я не хочу вдаваться в финансовые подробности».

    Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 07:14
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    Комментарии (15)
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    311
    1437806143
    Венгер, припарковывая свой Бентли: \"...Уже меньше.\"
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    nahan
    1437806433
    Не дело Вернера считать деньги...
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    lobsterdam
    1437807731
    арсен выдал коммерческую тайну - арсенал - банкрот!
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    Ruslan3132
    1437809272
    Странный человек Арсен. Вроде тренер наоборот обычно желает усилить команду, выбивает деньги из руководства, а тут обратная ситуация. Венгер ведет себя как владелец клуба )) для кого он экономит деньги? Провалит сезон, уволят, например, и все другой тренер получит руль от Арсенала.
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    DXTK
    1437820690
    Венгер как всегда всех обломил а то все болелы Канониров раскатали губу размечтавшись о грезных трансферах а тут облом. А намикая что они забивали в игре, без Санчеса и Уэлбека, это не повод подумать о их продажи из команды. Как говорит одна экономическая поговорка \"Главное чтобы денюжка водилась\", но после его высказывания - Это не тот случай. Видимо команда в кредит живет.
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    benea
    1437821292
    Когда продавец знает что у покупателя более чем достаточно финансов, то с ним торговаться уже не получится. Арсен это прекрасно понимает, а вот Хэррис явно сболтнул лишнего.
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    ст_прапорщик
    1437828812
    Арсену виднее, нужны ли обновки
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    Mr Siberian
    1437839612
    Со слов Венгера можно понять что Хэррис совсем ничего не понимает в финансовых схемах Арсенала.
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    112910415
    1437930889
    только 199..
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    ologreds
    1694997549
    numo436679
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