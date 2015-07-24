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    • Слуцкий: «Каждому из трех центрдефов придется биться за место на поле»

    Слуцкий: «Каждому из трех центрдефов придется биться за место на поле»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий пояснил отсутствие в основном составе на матч второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0) защитника Сергея Игнашевича.
    «Сейчас у нас три отличных центральных защитника и, скажем так, каждому из них придется биться за свое место на поле. Учитывая, что сейчас предстоит играть в графике через три дня на четвертый, возможны разные варианты. Сегодня пара центральных защитников была такой. Что будет в следующий раз, я пока не знаю. В целом Игнашевич как был ключевым футболистом для нашей команды, так им и остается», – сказал специалист.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2015 22:13
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    Комментарии (10)
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    112910415
    1437765475
    ну да
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    The Frei
    1437785501
    Что за х..ня у нас, игрок которуму около 40 в основе играет.
    Ответить
    cska plus
    1437794535
    лукавит, это такой тактический ход перед игрой с Спартой, а так конечно, они лучшие!
    Ответить
    Хавбэк
    1437795736
    На мой взгляд Васину надо шанс почаще давать!
    Ответить
    nahan
    1437802319
    Есть ещё порох у Игнашевича...
    Ответить
    Miha
    1437814057
    Возможно в этом сезоне Леня раскрепостится и будет делать ротацию состава, ибо график будет плотным☝️
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    RUSARM
    1437825044
    Ротация нужна,но еще больше нужен нап приличного уровня!!
    Ответить
    RIR68
    1437843103
    мля, про Чернова не забывай.
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    Павлюченко 13
    1437916059
    Ясно, значит на Чернова и Васина не рассчитывает...
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    ologreds
    1694997551
    numo436648
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