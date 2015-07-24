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    «Андерлехт»: «Русские просят за Буссуфа слишком много»

    Генеральный менеджер бельгийского «Андерлехта» Херман ван Холсбек заявил, что его клуб отказывается от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа.
    «Московский клуб просит за футболиста 4 миллиона евро, что слишком много. Если русские завышают сумму за игрока, то мы вынуждены отказаться от него», – сказал функционер.
    До приезда в Россию Буссуфа защищал цвета как раз «Андерлехта».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 21:46
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    Комментарии (7)
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    Miha
    1437764529
    Это для нас или хохлов щас 4 мульта стало дорого а вам то, что жаловаться??
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    kkomov
    1437764684
    там евреи просят - причем там русские?
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    AlexKein
    1437773427
    За 15 ведь брали у Анжи
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    loko-the_best
    1437778646
    4 нормально, совсем обнаглели. Может бесплатно отдать?
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    nahan
    1437800436
    Буссуфа возможно стоит и больше...
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    kinderpingui
    1437924723
    Да андерлехьту он не особо то и нужен!
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    ologreds
    1694997551
    numo436644
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