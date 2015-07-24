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    Веркаутерен: «Принимаем поражение от ЦСКА»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат пятничного матча своей команды в РФПЛ против московского ЦСКА (0:2).
    «Час игры мы делали именно то, что должны были. В первом тайме контролировали матч и почти ничего не позволяли сопернику. И у самих были моменты. Пропущенные за пять минут два мяча не оставили нам шансов. Сегодня ЦСКА просто был лучше. Нужно принять это поражение», – сказал бельгиец в интервью официальному вещателю РФПЛ.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.07.2015 21:28
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    Комментарии (6)
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    112910415
    1437763598
    будут и у вас "клиенты"!
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    skainet
    1437767779
    не стал разглогольствовать ...просто сказал очевидное
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    nahan
    1437799855
    Армейцы были лучше.
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    nahan
    1437800304
    Протокол подписал?..
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    Павлюченко 13
    1437915903
    Все логично!
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