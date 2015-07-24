Веркаутерен: «Принимаем поражение от ЦСКА»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат пятничного матча своей команды в РФПЛ против московского ЦСКА (0:2).
«Час игры мы делали именно то, что должны были. В первом тайме контролировали матч и почти ничего не позволяли сопернику. И у самих были моменты. Пропущенные за пять минут два мяча не оставили нам шансов. Сегодня ЦСКА просто был лучше. Нужно принять это поражение», – сказал бельгиец в интервью официальному вещателю РФПЛ.
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