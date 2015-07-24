Слуцкий: «Простых выездов в РФПЛ уже нет»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими мыслями по итогам пятничного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0).





«В первой половине допускали много потерь и суеты. Получалось не все. Хорошо, что во втором тайме перестроились и играли правильно. Стали иметь моменты в свободных зонах. Победа непростая. Впрочем, простых матчей в Чемпионате России, особенно выездных, уже не осталось», – заявил наставник. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!