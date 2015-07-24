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    Слуцкий: «Простых выездов в РФПЛ уже нет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими мыслями по итогам пятничного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0).
    «В первой половине допускали много потерь и суеты. Получалось не все. Хорошо, что во втором тайме перестроились и играли правильно. Стали иметь моменты в свободных зонах. Победа непростая. Впрочем, простых матчей в Чемпионате России, особенно выездных, уже не осталось», – заявил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.07.2015 21:17
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    Комментарии (8)
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    112910415
    1437763557
    эт точно
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    kkomov
    1437764591
    не везде есть макдональдс, да, бегемотик?
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    Miha
    1437764731
    На классе☝️
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    The Frei
    1437784562
    Если это так, то наш чемпионат ростет, сам ржу над своим постом.
    Ответить
    nahan
    1437800195
    Скромничает "Лобановский"...
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    cergei1971
    1438289683
    А,вам бы только пешком ходить привыкли.гонять вас надо каждый матч лентяев кривоногих
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    ologreds
    1694997551
    numo436641
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