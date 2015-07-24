Черышев: «Буду стараться доказать свою нужность «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев поделился мыслями касательно своего будущего в стане «сливочных».
«Великолепно, что есть возможность проявлять себя здесь; планирую воспользоваться шансом остаться в «Реале», доказать необходимость команде. Сейчас я на контракте в клубе. До начала сезона нужно работать, готовиться, а там уже посмотрим, что будет. Про Рафаэля Бенитеса могу сказать, что он внимательно следит за каждым футболистом, я ценю внимание с его стороны», - сказал россиянин «AS».
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Источник: AS