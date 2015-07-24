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Черышев: «Буду стараться доказать свою нужность «Реалу»

24 июля 2015, 18:58
6

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев поделился мыслями касательно своего будущего в стане «сливочных».
«Великолепно, что есть возможность проявлять себя здесь; планирую воспользоваться шансом остаться в «Реале», доказать необходимость команде. Сейчас я на контракте в клубе. До начала сезона нужно работать, готовиться, а там уже посмотрим, что будет. Про Рафаэля Бенитеса могу сказать, что он внимательно следит за каждым футболистом, я ценю внимание с его стороны», - сказал россиянин «AS».

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Источник: AS
Испания. Примера Испания Реал Черышев Денис
Комментарии (6)
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sir_Alex
1437754339
Тогда удачи!
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112910415
1437754975
упускать-то шанс нельзя!
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DXTK
1437756241
Бенитес хотя бы в него верит, давая шанс проявить себя и он забил в товарищеском матче Горожанам гол в течении 10 минут после выхода, отдавая дань признания, видимо Раф следил за ним в ЛЕ когда тот за Вильярреал играл, там Черышев был полезен в принципе как и в сезоне. Надеюсь оставаясь в Реале не переходя в Аренду в сезоне ему так же дадут возможность играть а не скамейку полировать. Но игроку есть к чему расти и стремиться. Правда его сватал Ливерпуль, но в Испании у него дела значительно лучше идут.
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Vadim Kleiman
1437761091
Молодец парень
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nahan
1437798067
Вильярреал был бы лучшим вариантом, в Реале мало шансов.
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