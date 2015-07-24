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    Это'О: «Я из Дагестана и всегда там»

    Африканский футболист Самуэль Это'О, некогда игравший за махачкалинский «Анжи», то ли в шутку, то ли всерьез признал себя дагестанцем и передал привет одному из своих друзей.

    «Я из Дагестана. И я очень доволен тем, что чемпионат пройдет в нашей стране. Вернуться в Дагестан... Почему вернуться? Я всегда в Дагестане. Я всегда в России, и пользуясь случаем, передаю привет своему другу Сулейману Керимову и надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Москве», – сказал форвард «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 18:25
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lionel Messi-10
    1437753330
    Это.о парень с юмором)))) Красавчик!
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    nahan
    1437754121
    Блудный горец возвращается...
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    sir_Alex
    1437754402
    Коренной аварец!
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    Raulya
    1437754738
    Асимилироввлся в Дагестане))))
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    DXTK
    1437757922
    Это'0 - Я Легенда!!! и всегда буду ей.
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    астраханец
    1437765067
    Бред какой-то
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    EVM
    1437773987
    Это'О не боится, что на его исторической родине, встретят с непониманием такое признание себя, гражданином другой страны, даже если это было сказано в шутку.
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    loko-the_best
    1437780466
    Самвел Этобеков
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    keks 05
    1437805026
    не забываем кто из дагестанцев сделал первый хет-трик в Англии!
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    ologreds
    1694997552
    numo436625
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