Это'О: «Я из Дагестана и всегда там»

Африканский футболист Самуэль Это'О, некогда игравший за махачкалинский «Анжи», то ли в шутку, то ли всерьез признал себя дагестанцем и передал привет одному из своих друзей.

Сулейману Керимову и надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Москве», – сказал форвард «Спорт-Экспрессу».

«Я из Дагестана. И я очень доволен тем, что чемпионат пройдет в нашей стране. Вернуться в Дагестан... Почему вернуться? Я всегда в Дагестане. Я всегда в России, и пользуясь случаем, передаю привет своему другуи надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Москве», – сказал форвард «Спорт-Экспрессу». Бомбардир» тестирует новый дизайн.

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