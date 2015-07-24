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    • Мутко: «Не будем больше экспериментировать на сборной России»

    Мутко: «Не будем больше экспериментировать на сборной России»

    Министр спорта РФ и главный претендент на пост президента Российского футбольного союза (должности, скорее всего, будут совмещаться) Виталий Мутко высказался касательно скорого назначения нового главного тренера сборной России по футболу.
    «Мы работаем над назначением главного тренера сборной России. Леонид Слуцкий? Конечно, он входит в число кандидатов. Я уже говорил, что мы назначим российского специалиста, у которого есть определенный опыт и результаты. Мы не можем больше ставить эксперименты в сборной России, в том числе назначать в нее молодых тренеров. Конечно, приятно, что у нас есть молодые тренеры, такие как Андрей Кобелев, Дмитрий Аленичев и Дмитрий Хохлов. Это потенциал российского футбола. Если они заявят о себе, то получат шанс возглавить сборную страны. Тогда нам не придется думать о приглашении иностранцев», – приводит слова главного человека в российском спорте «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 17:07
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    Комментарии (6)
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    Freyk
    1437747298
    Отмени лимит лучше, чтобы не экспериментировать.
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    112910415
    1437752096
    умница, талант! а вот тот, кто Капеллу лоббировал, нехороший был! странно, что фамилии совпадают...
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    nahan
    1437753365
    Пора заканчивать с мыльной оперой...
    Ответить
    Nooki
    1437757244
    может Карпина?))
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    ologreds
    1694997553
    numo436620
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