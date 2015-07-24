Мутко: «Не будем больше экспериментировать на сборной России»

Министр спорта РФ и главный претендент на пост президента Российского футбольного союза (должности, скорее всего, будут совмещаться) Виталий Мутко высказался касательно скорого назначения нового главного тренера сборной России по футболу.

Леонид Слуцкий? Конечно, он входит в число кандидатов. Я уже говорил, что мы назначим российского специалиста, у которого есть определенный опыт и результаты. Мы не можем больше ставить эксперименты в сборной России, в том числе назначать в нее молодых тренеров. Конечно, приятно, что у нас есть молодые тренеры, такие как Андрей Кобелев, Дмитрий Аленичев и Дмитрий Хохлов. Это потенциал российского футбола. Если они заявят о себе, то получат шанс возглавить сборную страны. Тогда нам не придется думать о приглашении иностранцев», – приводит слова главного человека в российском спорте «Чемпионат.ком».



«Мы работаем над назначением главного тренера сборной России.? Конечно, он входит в число кандидатов. Я уже говорил, что мы назначим российского специалиста, у которого есть определенный опыт и результаты. Мы не можем больше ставить эксперименты в сборной России, в том числе назначать в нее молодых тренеров. Конечно, приятно, что у нас есть молодые тренеры, такие как. Это потенциал российского футбола. Если они заявят о себе, то получат шанс возглавить сборную страны. Тогда нам не придется думать о приглашении иностранцев», – приводит слова главного человека в российском спорте «Чемпионат.ком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!