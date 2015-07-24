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    • Ярмоленко: «Не хочется потом плакать, что не попробовал себя в более сильном чемпионате»

    Ярмоленко: «Не хочется потом плакать, что не попробовал себя в более сильном чемпионате»

    Лидер атак команды киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в очередной раз прокомментировал свой возможный уход из команды. Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предлагает за нападающего 13, 5 млн фунтов.

    «Динамо» – это команда, за которую болел с детских лет, которая воспитала меня и сделала тем, кем я сегодня являюсь. Хочу, чтобы родной клуб получил за меня достойную компенсацию. Мой контракт действует еще на протяжении года – и переговоры по поводу трансфера потенциальные покупатели должны вести исключительно с динамовским с президентом Игорем Михайловичем Суркисом.

    Можете мне не верить, но финансовая сторона будущего контракта не играет решающей роли. Деньги, конечно, важны, однако намного важнее, как ни банально это прозвучит, – перспектива развития и роста. Чего точно не хотелось бы, так это действительно плакать в возрасте за тридцать о том, что не попробовал себя когда-то в серьезном чемпионате, имея такой шанс», – заявил Ярмоленко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    24.07.2015 17:02
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    Комментарии (10)
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    dima090887
    1437750715
    В Сток так в Сток...
    Ответить
    SD-Podonok
    1437751245
    Я б хотів побачити його в Ліверпулі! Або на крайняк, Рома, Валенсія, Боррусія Д чи Марсель.
    Ответить
    112910415
    1437751882
    слова настоящего спортсмена!
    Ответить
    nahan
    1437753253
    Такой игрок должен испытать себя в элитной лиге.
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    sir_Alex
    1437756219
    Не надо плакать! "Сток Сити" ждёт!
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    рус фан
    1437759495
    Ярмоленко считаю все же должен перейти в более сильный чемпионат, если в Стоке удастся показать хорошую игру, то вполне возможно что через год два и сильные клубы обратят внимание.
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    invite yupi
    1437766646
    Андрюша иди в сток, барсе ты не нужен
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    ologreds
    1694997553
    numo436619
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