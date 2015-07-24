Генеральный директор «Кубани»: «Впервые слышу о финансовых проблемах»

Генеральный директор « Кубани» Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что не слышал о том, что у футбольного клуба существует крупная задолженность. Ранее газета «Коммерсантъ» распространила информацию, согласно которой долг «Кубани» составляет около 500 млн рублей.







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«Я впервые слышу об этих финансовых проблемах. Поэтому нечего комментировать», – сказал Стаценко.