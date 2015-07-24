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    • «Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей

    «Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей

    Финансовое положение «Кубани» находится в плачевном состоянии. До конца нынешнего года краснодарцам необходимо погасить 500 миллионов рублей долга, не считая процентов.

    «Кубани» необходимо найти инвестора, согласного вложить в команду 20 миллионов евро, чтобы наладить финансовое положение.
    Краснодарцы также не рассчитались по трансферам полузащитников Сергея Ткачева (с «Локомотивом») и Антона Соснина (с «Крыльями Советов»).
    Расходы на команду в нынешнем году составят 1,5 миллиарда рублей, и правительство Краснодарского края может не справиться с финансовыми нагрузками. При этом президент федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил, что у клуба нет долгов.
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    Источник: Коммерсант

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    24.07.2015 13:34
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    Комментарии (7)
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    Cobold
    1437736554
    Ну походу, вслед за Торпедо (Москва) пойдут.
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    3ton
    1437745294
    в России не научились деньгами правильно пользоваться , от того и такие долги и клубы проподают . За отступные Капело , можно было 5 раз Ротор спасти , такую команду угробили
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    loko-the_best
    1437746096
    Продать Каборе и будут именно такие деньги. Хрена ли они ломаются
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    andrefino13
    1437747107
    Даже Макеева с Яковлевым не забрали в свою команду,ветеранов Премьер Лиги.Не путать с ветеранами российского футбола.
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    112910415
    1437751738
    плохо дело
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    rtm Solncedar
    1437753174
    Злопыхатели не дождутся! Кубань былаестьбудет! Уже три сезона подряд на Команду в начале сезона желтушечники "выдумки" льют. Кому то Ето надо. "Не дождётесь"! )))
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    ologreds
    1694997553
    numo436602
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