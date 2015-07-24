«Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей

Финансовое положение «Кубани» находится в плачевном состоянии. До конца нынешнего года краснодарцам необходимо погасить 500 миллионов рублей долга, не считая процентов.





«Кубани» необходимо найти инвестора, согласного вложить в команду 20 миллионов евро, чтобы наладить финансовое положение.

Краснодарцы также не рассчитались по трансферам полузащитников Сергея Ткачева (с «Локомотивом») и Антона Соснина (с «Крыльями Советов»).



Расходы на команду в нынешнем году составят 1,5 миллиарда рублей, и правительство Краснодарского края может не справиться с финансовыми нагрузками. При этом президент федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил, что у клуба нет долгов.