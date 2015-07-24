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    Виллаш-Боаш: «Мы должны побеждать «Урал»

    «Зенит» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ против «Урала».Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш не удивлен стартом уральцев, но считает, что «Зенит» обязан побеждать.

    «Да, они действительно хорошо начали этот сезон, обыграв на выезде «Кубань», и понятно, что это была особенная победа для Виктора Гончаренко. В прошлом году они не лучшим образом завершили чемпионат, но демонстрировали качественную игру, и уверен, что сейчас, уже с новыми тренером, будут продолжать это делать. В «Урале» собран очень хороший состав — у них появился Мартынович, есть сильные молодые россияне. К тому же Екатеринбург — не самый простой выезд с точки зрения расстояния, смены часовых поясов. Так что соперник силен, но надеюсь, что, как и в прошлом сезоне, мы одержим там победу», – сказал Виллаш-Боаш официальному сайту «Зенита».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.07.2015 13:02
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krasnodar 123
    1437736543
    УРАЛ СИЛЕН !
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    K@p@ny3
    1437739990
    Вперёд Урал!
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    Serjinho
    1437744124
    купить матч, главное, не забудьте, а то амкар забегает случайно и не почувствует хульков-то
    Ответить
    nahan
    1437750351
    Урал тоже жаждет победы.
    Ответить
    112910415
    1437750676
    между тем, все понимают: выиграть у Урала невозможно!
    Ответить
    Lenine
    1437756162
    Лудить! Катацца! С Друзьями повидаться!
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    Диктор
    1437760278
    По логике должны-легко на классе.Но судя по двум вашим последним играм-не факт что вообще победите..Особенно если еще и судейство объективное будет.
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    ologreds
    1694997553
    numo436598
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