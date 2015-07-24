Ерохин: «Обыграть «Зенит»? Не вижу ничего невозможного»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин в преддверии матча 2-го тура премьер-лиги против «Зенита» высоко оценил стадион «Уралмаш», на котором пройдет встреча. Также он выразил надежду на успех своей команды.





«Да, матчи с «Зенитом» всегда зрелищные и интересные, – цитирует источник Ерохина. – Обе команды демонстрируют футбол высокого качест­ва, но, вы правы, побеждает всегда «Зенит». Почему? Возможно, у петербуржцев исполнительское мастерство немного выше – им хватает всего двух моментов, чтобы забить два мяча. Нам же такую реализацию демонстрировать не удается.



Также Ерохин прокомментировал стадион «Уралмаш», вмещающем всего 10 тысяч зрителей, на котором пройдет встреча:



«Сейчас это новый стадион с натуральным газоном. Мы, кстати, тоже проведем на нем свой первый матч, а для того, чтобы привыкнуть к полю, и тренироваться будем на «Уралмаше». Вообще это исторический для Екатеринбурга стадион, своеобразный футбольный бренд. Уверен, поклонникам «Урала» будет приятно, что команда возвращается в родную обитель».

