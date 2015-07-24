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    Ерохин: «Обыграть «Зенит»? Не вижу ничего невозможного»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин в преддверии матча 2-го тура премьер-лиги против «Зенита» высоко оценил стадион «Уралмаш», на котором пройдет встреча. Также он выразил надежду на успех своей команды.

    «Да, матчи с «Зенитом» всегда зрелищные и интересные, – цитирует источник Ерохина. – Обе команды демонстрируют футбол высокого качест­ва, но, вы правы, побеждает всегда «Зенит». Почему? Возможно, у петербуржцев исполнительское мастерство немного выше – им хватает всего двух моментов, чтобы забить два мяча. Нам же такую реализацию демонстрировать не удается.
    Также Ерохин прокомментировал стадион «Уралмаш», вмещающем всего 10 тысяч зрителей, на котором пройдет встреча:
    «Сейчас это новый стадион с натуральным газоном. Мы, кстати, тоже проведем на нем свой первый матч, а для того, чтобы привыкнуть к полю, и тренироваться будем на «Уралмаше». Вообще это исторический для Екатеринбурга стадион, своеобразный футбольный бренд. Уверен, поклонникам «Урала» будет приятно, что команда возвращается в родную обитель».
    На вопрос о лидерах и аутсайдерах чемпионата игрок ответил следующее: «Вспомните концовку прошлого чемпионата, когда команды из нижней части турнирной таблицы обыгрывали лидеров. Конечно, тогда ключевым фактором оказывался разный уровень мотивации, однако и сейчас я не вижу ничего невозможного в том, чтобы добиваться успеха в матчах с именитыми соперниками. А результат воскресной встречи обсудим после игры».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.07.2015 10:32
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    Комментарии (13)
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    cska plus
    1437725808
    накажите, а страна порадуется!
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    cska plus
    1437725861
    сыграют лидеры чемпионата!
    Ответить
    dima090887
    1437726021
    Очень не просто будет... Но почему-бы и да!
    Ответить
    Serg_Diamond
    1437726242
    У Урала моменты по-любому будут, если реализация не подведет, то могут и выиграть
    Ответить
    Serg_Diamond
    1437727231
    С мотивацией у Урала проблем точно не будет - перед родными болелами чпокнуть газпромовский мешок на старте чемпионата им будет за счастье, а как это сделать Гончаренко научит
    Ответить
    Serg_Diamond
    1437727607
    Вилаш-Боаш чует недоброе от этой поездки и не отпустил Халка на церемонию жеребьевки ЧМ2018
    Ответить
    112910415
    1437727663
    вы можете!
    Ответить
    LOpp
    1437727888
    газпромовский прикормыш, которого в народе кличат судьей не согласен с Ерохиным.
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    nahan
    1437748988
    Флаг им в руки...
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    ologreds
    1694997555
    numo436583
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