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    • Виллаш-Боаш не отпустил Халка на церемонию предварительной жеребьевки ЧМ-2018

    Виллаш-Боаш не отпустил Халка на церемонию предварительной жеребьевки ЧМ-2018

    Нападающий «Зенита» Халк не сможет принять участие в церемонии предварительной жеребьевки ЧМ-2018 по спортивным причинам.

    «Футболиста не отпустил главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, так как на следующий день после жеребьевки клуб проводит ранний выездной матч в Екатеринбурге с «Уралом».
    Бразильца заменит Алексей Смертин», – сообщает ТАСС. В настоящее время он занимает пост заместителя исполнительного директора московского «Динамо», а также является членом исполкома РФС.
    Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 пройдет завтра в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 09:24
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    Комментарии (29)
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    andreika20133
    1437731112
    да дела.
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    roman230582
    1437734051
    Боаша можно понять. Организаторы могли по другому решить этот вопрос, перенести матч например на денек
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    3eмлянин
    1437738016
    Всё верно - работать нужно, контракт с баблом отрабатывать, а не по ящику мерцать и тусить на разного рода церемониях и корпоративах ААААА Ха Ха Ха :~))
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    rubinovyi2
    1437742595
    Халк долго плакаль.
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    leopit
    1437745600
    Халку ещё играть,а в таких мероприятиях пусть учавствуют почётные отставники!
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    BloodyНeart
    1437745781
    Тут Боаш прав!
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    BloodyНeart
    1437745796
    Тут Боаш прав!
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    maxim81413
    1437747541
    не того уровня халк, чтоб на таких церемониях гостем быть, обычно легенд приглашают
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    nahan
    1437748470
    Не велика беда, Газпром найдёт выход...
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    ologreds
    1694997555
    numo436577
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