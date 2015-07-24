Защитник «Саутгемптона» Гардош пропустит семь месяцев

Защитник «Саутгемптона» Флорин Гардош пропустит семь месяцев из-за травмы колена. 26-летний румын лишь в прошлом сезоне перебрался в Англию из «Стяуа» и принял участие в 11 матчах Премьер-лиги.
«Это очень грустная новость. Он надеялся хорошо проявить себя во втором сезоне, а после такой травмы восстановление занимает от шести до семи месяцев, так что понятно, почему все разочарованы.
Теперь нам придется приобрести еще одного или двух центральных защитников. Иметь в составе лишь Йосиду и Фонте недостаточно. Да, у нас есть еще Стивенс и Тернбулл, но они слишком молоды и еще должны серьезно прибавить, чтобы получить место в составе», – цитирует главного тренера «святых» Рональда Кумана Sky Sports.
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