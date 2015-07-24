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    Защитник «Саутгемптона» Гардош пропустит семь месяцев

    Защитник «Саутгемптона» Флорин Гардош пропустит семь месяцев из-за травмы колена. 26-летний румын лишь в прошлом сезоне перебрался в Англию из «Стяуа» и принял участие в 11 матчах Премьер-лиги.

    «Это очень грустная новость. Он надеялся хорошо проявить себя во втором сезоне, а после такой травмы восстановление занимает от шести до семи месяцев, так что понятно, почему все разочарованы.
    Теперь нам придется приобрести еще одного или двух центральных защитников. Иметь в составе лишь Йосиду и Фонте недостаточно. Да, у нас есть еще Стивенс и Тернбулл, но они слишком молоды и еще должны серьезно прибавить, чтобы получить место в составе», – цитирует главного тренера «святых» Рональда Кумана Sky Sports.

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    Источник: Skysports

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    24.07.2015 09:13
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    Комментарии (4)
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    DXTK
    1437724812
    Хрустальный мальчик. Ну началось не успел игрок и толком сыграть а уже получил досадную травму и пол сезона пропустит и еще пол сезона будет восстанавливаться. Да не простая задача особенно если учесть что Матчей прибавляется учитывая игру в ЛЕ. Замену найти можно в принципе двум молодым Теренбуллу и Стивенсу можно дать шанс, кто знает может они проявят себя куда лучше, чем тот кого купишь а в друг игрок не заиграет а деньги на ветер улетят, тогда уж лучше взять в аренду как было с Тони Альдервелердом. А так буду надеяться что Гардош еще сыграет в сезоне ведь в том сезоне почти весь сезон пропустил также Джей Родригес из-за травмы.
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    nahan
    1437748353
    Жаль парня, здоровья ему.
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    RMUKMU
    1437771895
    Возвращайте Ловрена.
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    ologreds
    1694997555
    numo436575
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