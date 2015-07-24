Защитник «Саутгемптона» Гардош пропустит семь месяцев

Защитник «Саутгемптона» Флорин Гардош пропустит семь месяцев из-за травмы колена. 26-летний румын лишь в прошлом сезоне перебрался в Англию из «Стяуа» и принял участие в 11 матчах Премьер-лиги.





«Это очень грустная новость. Он надеялся хорошо проявить себя во втором сезоне, а после такой травмы восстановление занимает от шести до семи месяцев, так что понятно, почему все разочарованы.

