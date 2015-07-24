Дмитрий Черышев вернется к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Волги» Дмитрий Черышев намекнул, что в ближайшее время может возглавить новый клуб. Специалист ранее также работал с детскими командами «Реала», молодежкой «Зенита», а в минувшем сезоне трудился на посту наставника казахстанского «Иртыша». В мае контракт с ним был расторгнут.









«Когда стоит ждать возвращения Дмитрия Черышева к тренерской деятельности? В понедельник-вторник все узнаете. Российское или иностранное первенство? Не скажу, – цитирует Черышева-старшего источник. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!