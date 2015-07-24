Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» отклонила предложение «Ромы» по трансферу Адриано

    «Барселона» отклонила предложение «Ромы» по трансферу Адриано

    Руководство «Барселоны» отклонило предложение «Ромы» относительно приобретения защитника Адриано Корреи.

    По сообщению источника, итальянский клуб предложил за бразильского футболиста 4 миллиона евро, что в каталонском клубе считают недостаточным за такого игрока. Тем не менее сам футболист не теряет надежды на то, что ему удастся покинуть стан сине-гранатовых перед стартом очередного сезона, поскольку он стремится к большей игровой практике.

    В данный момент Адриано продолжает работать в составе «Барселоны» в США. Ожидается, что окончательно вопрос прояснится во время турнира Жоана Гампера 5 августа. Соперником «Барселоны» будет «Рома».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Gorbuncov
    1437716946
    Отлично !
    Ответить
    Garry Green
    1437728892
    Бред! За 4 млн отдать универсала, когда рынок просто бредит ценами. Какие то НОУНЭЙМЫ типа Ильяраменди стоят 40, Фирмино 41, а проверенный игрок, который играет с обеих ног и по всеми полю, Адриано хоть на фланги защиты ставь, хоть на фланги атаки, он и в апз может сыграть и даже ЦЗ при ЧП. В Эль Классико было такое, Адри играл ЦЗ. За меньше отдавать себя не уважать.
    Ответить
    nahan
    1437743851
    Конечно, за такую сумму не отпустят.
    Ответить
    RMUKMU
    1437771342
    Губит Барселона игроков - Бартре, Адриано и Педро играть не дают и продовать не хотят.
    Ответить
    ologreds
    1694997555
    numo436570
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+