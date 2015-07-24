В «Реале» сделают ставку на Майораля

"Реал» не собирается выходить на трансферный рынок ради покупки центрфорварда, утверждает источник.



В клубе намерены сделать ставку на Борху Майораля. В Мадриде уверены, что 18-летний форвард уже лучше Хавьера Эрнандеса, игравшего здесь на правах аренды в прошлом сезоне.



Майораль стал лучшим бомбардиром триумфального для сборной Испании чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. «Реал» в ближайшее время продлит контракт со своим воспитанником и будет использовать его в качестве замены Кариму Бензема.



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