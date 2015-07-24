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    В «Реале» сделают ставку на Майораля

    "Реал» не собирается выходить на трансферный рынок ради покупки центрфорварда, утверждает источник.

    В клубе намерены сделать ставку на Борху Майораля. В Мадриде уверены, что 18-летний форвард уже лучше Хавьера Эрнандеса, игравшего здесь на правах аренды в прошлом сезоне.

    Майораль стал лучшим бомбардиром триумфального для сборной Испании чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. «Реал» в ближайшее время продлит контракт со своим воспитанником и будет использовать его в качестве замены Кариму Бензема.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 07:59
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    Комментарии (5)
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    Dgad
    1437714697
    Пока еще не готов мальчишка.
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    FRZZ
    1437721294
    Рамиль Шейдаев лучше.))
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    Paveloff
    1437725920
    Сломают пацана раньше времени
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    95-shishani-95
    1437913728
    Удачи ему в Реале!
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    ologreds
    1694997555
    numo436567
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