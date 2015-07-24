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    Руни: «Надеюсь, однажды стану тренером»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что по окончании карьеры хотел бы работать тренером.

    «Надеюсь, однажды стану тренером. Уже сейчас как игрок всегда стараюсь что-то почерпнуть, обращаю внимание на то, как команды выстраивают игру. С возрастом задумываешься о том, насколько разнятся стили игры команд и как им лучше противостоять.
    Это совсем другой взгляд на футбол и способ его познания», – отметил Руни.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ESPN

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    24.07.2015 07:06
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    Комментарии (5)
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    cska plus
    1437723938
    надейся и жди!
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    DXTK
    1437724077
    Не все известные футболисты становятся еще известными тренерами, это под час ремесло сложнее чем выйти на поле и попенать мяч, так как при случаи чего все шишки на тренера. Иногда бывает что работа этого амплуа бывает не благодарной. Вот вспоминаю Приход Ширера на пост в роли палочки выручалочки когда Сороки вылетели из АПЛ, у него не получилось спасти команду а ведь он лучший Бомбардир и нападающий АПЛ. Но Стремление у Руни есть главное чтобы не физруком стать, этого никто не переживет.
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    DXTK
    1437754520
    Еще Гуллит "Сексуальный" Футбол в 90-х привил Челси. Это единственный клуб на моей памяти который он воздвиг на вершину. 6 место в чемпионате, а в сезоне когда клуб шел на 2 месте играя во всех кубках внутри лиги выйдя в 1/4 финала, его уволили.
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    ologreds
    1694997555
    numo436564
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