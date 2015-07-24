Руни: «Надеюсь, однажды стану тренером»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что по окончании карьеры хотел бы работать тренером.
«Надеюсь, однажды стану тренером. Уже сейчас как игрок всегда стараюсь что-то почерпнуть, обращаю внимание на то, как команды выстраивают игру. С возрастом задумываешься о том, насколько разнятся стили игры команд и как им лучше противостоять.
Это совсем другой взгляд на футбол и способ его познания», – отметил Руни.
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