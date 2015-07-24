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    • Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

    Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

    Директор «Арсенала» Лорд Хэррис заявил, что клуб абсолютно не ограничен в финансах на трансферы и может приобрести любого игрока кроме звезд «Барселоны» и «Реала» Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер подчеркнул, что его клуб не собирается тратить огромные суммы на новых игроков и продолжит делать ставку на собственных воспитанников.

    «Да, мы были стеснены в средства после переезда на «Эмирейтс», но сейчас все не так, – цитирует Хэрриса источник. – Мы можем выйти на рынок и купить любого игрока в мире за исключением тех пяти-шести, которые просто не продаются. На счетах клуба в банке сейчас более 200 миллионов фунтов стерлингов. Но у нас нет никаких конкретных планов по покупке кого бы то ни было, если только мы не найдем суперзвезду вроде Озила или Санчеса.
    Венгер предоставил список игроков, которых хотел бы видеть в команде. В нем есть нападающий, но я не скажу, кто именно. Думаю, он не против перейти к нам, но еще нужно убедить его клуб. Но если Венгеру действительно нужен определенный футболист, мы можем его купить. Даже превзойти трансферный рекорд «Арсенала». Хотя, конечно, речь не идет о Месси или Роналду».

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    Источник: Daily Mail

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    24.07.2015 06:24
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    Комментарии (22)
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    Marchen
    1437723906
    просто быть в 3-4 АПЛ и финальная часть ЛЧ, все что нужно Арсеналу
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    112910415
    1437726396
    дело обещает быть интересным
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    Jackman
    1437727524
    Понты дешевые =\ Если бы хотели показать, лучше бы делом доказывали, а не словом...
    Ответить
    Dmitrii95
    1437736194
    Венгер настолько автономно от руководства занимается трансферной политикой, что директор позволяет себе такие заявления. В этом огромный плюс Венгера, ему доверяют как себе.
    Ответить
    AlexanderP622
    1437745863
    Правильно не то , что мешок Юнайтед.
    Ответить
    Fun_of_Fan
    1437746953
    Ройс что ли?
    Ответить
    KasV8
    1437762873
    Нужны ли они! Вроде сбалансированная команда стала!
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    SaDiSt335
    1437762879
    Озил Суперзвезда ?) Лорд Хэррис пошутил скорей всего )
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    Mr Siberian
    1437838961
    Очень приятно читать такие новости) Встаём потихоньку с колен)
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    ologreds
    1694997555
    numo436561
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