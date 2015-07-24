Погребняк: «Во главе сборной должен быть отечественный тренер»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России после отставки Фабио Капелло.



«Черчесов или Слуцкий? Любой тренер подошел бы, главное, чтобы не итальянец. Я вообще за российского специалиста. Хотя когда-то говорил, что хотел бы иностранца. Но сейчас, считаю, во главе сборной нужен отечественный тренер. Хватит уже, надоело. Тем более у нас есть хорошие кандидатуры», – сказал Погребняк.