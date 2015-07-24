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    • Погребняк: «Во главе сборной должен быть отечественный тренер»

    Погребняк: «Во главе сборной должен быть отечественный тренер»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России после отставки Фабио Капелло.


    «Черчесов или Слуцкий? Любой тренер подошел бы, главное, чтобы не итальянец. Я вообще за российского специалиста. Хотя когда-то говорил, что хотел бы иностранца. Но сейчас, считаю, во главе сборной нужен отечественный тренер. Хватит уже, надоело. Тем более у нас есть хорошие кандидатуры», – сказал Погребняк.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 01:57
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    Комментарии (7)
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    Самовлюблённый Конь
    1437697013
    во главе сборной - россиянин... во главе фабрики - рабочий... во главе колхоза - крестьянин... а у нас только чинуши-жулики всем управляют...
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    alexxxi
    1437705357
    Всё правильно!
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    112910415
    1437726096
    пустые разговоры после неудач иностранца все требуют россиянина...потом- наоборот
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    bonucci
    1437727793
    Черчесова в сборную! на короткой дистанции он способен выжать из игроков максимум, а также использовать сильные стороны посредственных игроков, что в нашем случае плюс ))
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    andrefino13
    1437748931
    У боксера спрашивают,зачем тебе голова.Отвечает:,Я в неё ем.
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    ologreds
    1694997557
    numo436556
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