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    «Реал» готов включить Наваса в сделку по Де Хеа

    «Реал» продолжает искать варианты покупки у «Манчестер Юнайтед» вратаря Давида Де Хеа. Ранее в Мадриде дали понять, что не будут платить за 24-летнего испанца больше 25 млн евро, выразив готовность включить в сделку одного из своих игроков.

    По информации британской прессы, таким игроком мог стать защитник Серхио Рамос, которым интересуются манкунианцы. Однако теперь стало известно, что мадридцы имели ввиду не игрока обороны, а голкипера Кейлора Наваса. Позиция англичан по этому вопросу пока неизвестна.
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    Источник: Goal.com

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    24.07.2015 00:03
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1437687783
    Теперь ход за МЮ
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    satybaldyev_sergey
    1437691879
    с тем учетом что де хеа хочет вернуться в испанию сделка с Навасом была бы хороша для мю.... (хотя Рамос в защите был бы шикарен)
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    рус фан
    1437703790
    МЮ уже купил Ромеро, так что вполне возможно что сделка состоится.
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    ANTI CULE
    1437713326
    Здесь 100 пудово утятиной пахнет)
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    RUSTY8
    1437713924
    я одного не пойму чтобы у вратаря закрепилась уверенность во время игры специально развивают его сыгранность с защитниками в предсезонке а тут они собираются за месяц до начала сезона полностью обновить штат вратарей
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    RMUKMU
    1437768383
    С вероятностью 95% Де Хеа этим летом не уйдёт.
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    ologreds
    1694997557
    numo436546
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