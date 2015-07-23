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    Модрич: «Уверен, Рамос хочет остаться в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич подчеркнул роль защитника Серхио Рамоса в команде. По словам хорвата, 29-летний испанец является лидером, как на поле, так и за его пределами.

    «Серхио очень важен для нас, он капитан и лидер, как на поле, так и за его пределами. Уверен, что он хочет остаться в «Реале», – приводит слова Модрича TMW.
    Ранее сообщалось, что Рамос не сумел договориться с клубом о повышении зарплаты до 10 млн евро в год и твердо решил покинуть «Реал». Главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за Рамоса 60 млн евро.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 19:48
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    No problem
    1437672265
    Надеюсь после этих слов, П и Д р е с ...не "закажет" тебя Оч надеюсь че Сережа останется
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1437675353
    Пока Перес у руля, вообще нивчем нельзя был уверенным.
    Ответить
    КиLLеr
    1437695131
    Старый маразматик Педерес рушит атмосферу в клубе,от него бегут все,жалко клуб,которым не умеют управлять.
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    112910415
    1437708347
    денежный вопрос простым не бывает
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    ANTI CULE
    1437713254
    Абсолютно согласен с тобой Лука!
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    Planet Georgia
    1437714386
    Это радует,удачи Серёге!
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    95-shishani-95
    1437915534
    Удачи ему и в Реале, и в сборной!
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    ologreds
    1694997559
    numo436519
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