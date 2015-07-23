Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Вольфсбург» купил игрока сборной Перу

    Немецкий «Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о переходе футболиста сборной Перу Карлоса Аскуэса.

    23-летний защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите, подписал с «волками» контракт сроком на три сезона — до 30 июня 2018 года. Сумма трансфера не разглашается.

    В «Вольфсбурге» Аскуэс будет выступать под шестым номером. Предыдущей командой игрока был перуанский клуб «Мельгар».
    Новичок «Вольфсбурга» сыграл в шести матчах на прошедшем Кубке Америки, на котором сборная Перу заняла третье место.



    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Вольфсбург»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Die Roten
    1437669006
    удачи перуанцу в бундеслиге.такой пример писарро перед глазами.
    Ответить
    sir_Alex
    1437674562
    Круто, чё!
    Ответить
    Саша ЦСКА
    1437675581
    Удачи в стане волков!
    Ответить
    ologreds
    1694997559
    numo436509
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+