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    • Источник: Ибрагимович отказался переходить в «МЮ» ради возвращения в «Милан»

    Источник: Ибрагимович отказался переходить в «МЮ» ради возвращения в «Милан»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

    По данным источника, ради возвращения в итальянский клуб 33-летний швед отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», которые готовы были платить ему 10 миллионов евро в год.
    Напомним, «Милан» предложил Ибрагимовичу трехлетний контракт с окладом 6 миллионов за сезон.
    Отмечается, что «ПСЖ» отпустит форварда в «Милан» после того, как купит полузащитника «МЮ» Анхеля Ди Марию или нападающего «Лиона» Александра Лакасетта.
    Ранее стало известно, что Ибрагимович перейдет в «Милан» бесплатно после матча за Суперкубок Франции, который состоится 1 августа.

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    Источник: Sport Mediaset

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    23.07.2015 17:17
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    Комментарии (12)
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    Brendan Rodgers
    1437663342
    не удивлен почему-то:)))
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    DonnyDarko
    1437663461
    Красавчик
    Ответить
    Marchen
    1437663739
    дело ясное! смысл?
    Ответить
    commando
    1437664443
    Похвально,сильно в Милане играл.
    Ответить
    Real10aman
    1437665066
    Красав че
    Ответить
    ярославль76
    1437666119
    Правильно.Хватит всяким мешкам типа ПСЖ,МС и др.заманивать звёзд пряниками.Для успешного выступления нужно имя,марка которые десятилетиями заслуживались.Милан,МЮ,Интер,Ливерпуль, Арсенал,Рома,Валенсия и др.супер команды 20го века,пора возвращаться на вершины.Нет баблу!
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    95-shishani-95
    1437666489
    Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ! А Милану удачи!
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    112910415
    1437667347
    славно!
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    sir_Alex
    1437673761
    Фууу, просто зашибись!!! Нафиг он не нужен МЮ
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    ologreds
    1694997559
    numo436504
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