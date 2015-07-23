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    «Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым

    "Спартак» и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.

    Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торпедо».
    «Наш клуб благодарит Динияра Билялетдинова за время, проведенное в «Спартаке», и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте команды.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    23.07.2015 17:06
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    Комментарии (16)
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    PNZ1985
    1437663894
    пинок под зад
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    СтарыйСпартач
    1437664617
    балласт
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    Диктор
    1437665454
    Ну и правильно-все равно он уже не приносил пользы.Удачи ему.
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    112910415
    1437666225
    пока-пока
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    makkie
    1437666658
    Ну наконец-то! Биляш - настоящий баллас был, да к тому же еще и нытик.
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    Levadia
    1437667331
    Бестолковое приобретение для Спартака. Зачем брали,так и не понял.Полный ноль был.
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    alexxxi
    1437705565
    Не прижился в Спартаке.
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    RUSTY8
    1437712042
    папка обязательно подберет
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    hiv85
    1437729075
    такое уг даже кубань не подберет.
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    ologreds
    1694997559
    numo436503
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