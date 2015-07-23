«Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым

"Спартак» и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.





Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торпедо».

