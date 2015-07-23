Венгер: «Мысли о завершении карьеры вызывают во мне панику»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем отношении к неизбежному уходу из футбола.

«Завершение карьеры? Да, такие мысли меня иногда посещают, но не более чем на пять секунд, потому что они вызывают у меня небольшую панику.

Вот после матча на «Олд Траффорд» разговорились с Фергюсоном, и я спросил: «Ну что, разве тебе не скучно?». Он ответил: «Нет». У него было достаточно футбола в жизни. Он ходит на каждый матч. У него есть гоночные скакуны, а у меня их нет.

Энтузиазм? С этим у меня нет проблем, честно. Я нацелен на работу больше, чем когда-либо. Неважно, как часто ты выполняешь свою работу.