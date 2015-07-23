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    • Венгер: «Мысли о завершении карьеры вызывают во мне панику»

    Венгер: «Мысли о завершении карьеры вызывают во мне панику»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем отношении к неизбежному уходу из футбола.

    «Завершение карьеры? Да, такие мысли меня иногда посещают, но не более чем на пять секунд, потому что они вызывают у меня небольшую панику.
    Вот после матча на «Олд Траффорд» разговорились с Фергюсоном, и я спросил: «Ну что, разве тебе не скучно?». Он ответил: «Нет». У него было достаточно футбола в жизни. Он ходит на каждый матч. У него есть гоночные скакуны, а у меня их нет.
    Энтузиазм? С этим у меня нет проблем, честно. Я нацелен на работу больше, чем когда-либо. Неважно, как часто ты выполняешь свою работу.
    Важно, насколько ты ее любишь», – подчеркнул тренер.

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    Источник: Skysports

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    23.07.2015 15:58
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    Комментарии (5)
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    DXTK
    1437663967
    Главное не опуститься ниже 4 места и ниже Тоттенхэма и тогда сможешь и дальше работать до 100 лет. А Фергюсону ему наоборот интересно смотреть как его сменщики пыхтят корчатся и не могут МЮ воздвинуть выше чем сделал он. У Арсена паника если он уйдет из команды, то В Дом престарелых, где скакуны никому не нужны, будешь на перегонки на каталках играть.
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    112910415
    1437666127
    остаётся только продолжать!
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    Levadia
    1437675933
    "Эх залетные мысли мои Вы как годы уноситесь прочь От рассвета в закат от заката сквозь ночь Мчитесь прочь Мои мысли мои скакуны Словно искры зажгут эту ночь Обгоняя безумие ветров хмельных Эскадрон моих мыслей шальных")))
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    Mr Siberian
    1437838713
    Рано или поздно это всё равно когда-нибудь случится...
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    ologreds
    1694997561
    numo436496
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