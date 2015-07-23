Райола: «Почему я должен комментировать слова Ибрагимовича?»

Агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича Мино Райола не стал комментировать слова шведа, который заявил, что его будущее находится в руках агента. Напомним, что таким образом Ибрагимович ответил на вопрос журналиста о том, уйдет ли он из «ПСЖ».













«Спросите его, почему он так сказал, – цитирует Райолу источник. – Я не понимаю, почему люди обращаются ко мне за комментарием по поводу чьих-то слов. Если вы хотите знать, что он имел в виду, спросите его. Если вы хотите знать, что сказал я, спросите меня». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сай еще лучше!