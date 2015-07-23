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    • Райола: «Почему я должен комментировать слова Ибрагимовича?»

    Райола: «Почему я должен комментировать слова Ибрагимовича?»

    Агент нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича Мино Райола не стал комментировать слова шведа, который заявил, что его будущее находится в руках агента. Напомним, что таким образом Ибрагимович ответил на вопрос журналиста о том, уйдет ли он из «ПСЖ».

    «Спросите его, почему он так сказал, – цитирует Райолу источник. – Я не понимаю, почему люди обращаются ко мне за комментарием по поводу чьих-то слов. Если вы хотите знать, что он имел в виду, спросите его. Если вы хотите знать, что сказал я, спросите меня».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 15:53
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1437661278
    Действительно, почему?
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    112910415
    1437666034
    Сам великий Райола! Какого-то Ибрагимыча! Фи.
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    ologreds
    1694997561
    numo436495
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