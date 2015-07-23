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    Данни: «В этом сезоне хотел бы выиграть Лигу Чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Данни поделился планами на предстоящий сезон, отметив, что хочет выиграть не только чемпионат России, но и более крупные турниры. Португалец считает, что даже победа в Лиге чемпионов – достижимый результат. Данни, продливший с «Зенитом» контракт на два года, добавил, что может сыграть в предстоящем матче 2-го тура премьер-лиги с «Уралом».


    «Конечно, нам хотелось бы еще раз победить в чемпионате. «Зенит» создан для того, чтобы побеждать. Мы хотим выиграть и золото Премьер-лиги и Лигу чемпионов и все, что можно. Для меня любой кубок очень важен. Мы целый год работаем для того, чтобы достичь этой цели. Любая победа – большая гордость.

    Сегодня я провел первую тренировку в общей группе. Надеюсь быть готовым к матчу с «Уралом», – добавил игрок.

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    Источник: ТАСС

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    23.07.2015 14:17
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    Комментарии (48)
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    roman230582
    1437661330
    Надо же так исказить мысль, браво бомбардир
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    отец григорий
    1437661509
    португальский мечтатель из питера)))
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    sir_Alex
    1437661728
    Обязательно!
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    СтарыйСпартач
    1437664692
    фантазер однако
    Ответить
    112910415
    1437665401
    элементарно, Ватсон!
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    Freyk
    1437667560
    Ну так никто и не говорит, что это возможно. Он просто сказал, что он этого хочет. Это довольно логично, все этого хотят.
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    джон базелон
    1437676144
    ха-ха-ха
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    Gloomy59
    1437676497
    Мигель, ты скем собрался выигрывать, похоже с Дзюбой и Юсуповым!!!! Тогда первенство АПК России вы точно выиграите !!!! Опять АВБ замечательную молодежь собирается парить
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    Levadia
    1437678906
    Желание похвальное,но недостижимое в данный момент.(К сожалению)
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    ologreds
    1694997561
    numo436486
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