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    • «Сент-Этьен» заинтересован в трансфере экс-игрока «Динамо»

    «Сент-Этьен» заинтересован в трансфере экс-игрока «Динамо»

    Нападающий Андрей Панюков, проведший часть минувшего сезона на правах аренды в литовском клубе «Атлантас», может продолжить карьеру во французском «Сент-Этьене», сообщает источник. Контракт Панюкова с «Динамо» истек 18 июля 2015 года.

    По сообщению источника, во французском клубе намерены приобрести россиянина, несмотря на то что уже пополнились в текущее межсезонье одним нападающим – Ноланом Ру из «Лилля».
    За «Атлантас» в прошлом сезоне 20-летний нападающий забил 17 мячей в 15 матчах.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 12:32
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    Комментарии (3)
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    112910415
    1437650370
    верной дорогой шагает парень!
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    maxon1256
    1437663485
    да там и булыкин бы 50 забил
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    ologreds
    1694997561
    numo436476
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