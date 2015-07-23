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    Роналду подарил сотрудникам «Реала» 20 мобильных телефонов

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил помощникам главного тренера команды Рафаэля Бенитеса по одному мобильному телефону последнего поколения. Такой же подарок получили и некоторые другие сотрудники клуба — в общей сложности Роналдо подарил 20 мобильных телефонов.

    Такие подарки уже стали традиционными, португалец осуществляет такую практику уже не один год, даря тренерам айпады или айфоны.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 11:42
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    Комментарии (29)
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    No problem
    1437649935
    Подарил б один Бундесу.... не благодарный епт)))
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1437653283
    Заказал пробную партию на АлиЭкспресс, для дальнейшей перепродажи
    Ответить
    Ronaldo RM
    1437655291
    ПЗДЦ
    Ответить
    wodota
    1437657426
    Роналдо?Тупые редакторы...
    Ответить
    wodota
    1437657497
    Казнить и уничтожить.Бундес обидится,что не "Роналду" подарил,а "Роналдо".
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    eugen-han
    1437665312
    и здесь(внутри клуба) зарабатывает....вот барыга,ведь всем кажется,что подарил,а на самом деле поучаствовал в рекламной кампании "огрызка яблока".
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    95-shishani-95
    1437665567
    Молодец значит! В отличие от некоторых(Месси, Суарес, Неймар и т. д. )!
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    vovinho11
    1437668113
    А сами они себе купить не могут, что за бред. Подлизывается...
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    киэнджин
    1437717985
    телефончики подарил .. кристина значит в тонусе ...
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    ologreds
    1694997561
    numo436471
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