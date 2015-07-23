Роналду подарил сотрудникам «Реала» 20 мобильных телефонов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подарил помощникам главного тренера команды Рафаэля Бенитеса по одному мобильному телефону последнего поколения. Такой же подарок получили и некоторые другие сотрудники клуба — в общей сложности Роналдо подарил 20 мобильных телефонов.
Такие подарки уже стали традиционными, португалец осуществляет такую практику уже не один год, даря тренерам айпады или айфоны.
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