Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    За экс-игрока «Рубина» Торе предлагают 18 млн евро

    Полузащитник турецкого «Бешикташа» Гекхан Торе в ближайшее время может переехать в АПЛ. За футболиста один из клубов предлагает 18 миллионов евро — сумму, которая, по мнению экспертов, несколько завышена. Что это за команда, издание «Фанатик» не сообщает. Нынешний клуб хавбека, понимая щедрость британских покупателей, не планирует расставаться с Торе дешевле, чем за 20 миллионов евро.
    За «Рубин» Торе выступал с 2012-го по 2014-й год и успел сыграть всего лишь 5 матчей.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: fanatik.com.tr

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska plus
    1437636934
    значит в Турции разыгрался!
    Ответить
    RUSTY8
    1437652316
    мля...шо за цены только мне кажется или этими завышенными ценниками махинациями занимаются - деньги отмывают
    Ответить
    a2015
    1437655810
    Торе: Я уеду жить в Лондон!!!
    Ответить
    spartach091
    1437659440
    он там неплохо играет,в сборную по моему вызывался даже
    Ответить
    ologreds
    1694997563
    numo436458
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+