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    Радимов: «Будущее Шейдаева определит руководство»

    Главный тренер «Зенита-2», выступающего в ФНЛ, Владислав Радимов поделился мнением о недавнем успехе сборной России — U19 на Чемпионате Европы (2-е место), а также вкратце обрисовал будущее своих подопечных, которые принимали участие в турнире.
    «Рамиль Шейдаев возвращается к нам, я не знаю, как будут задействовать его в «основе». В прошлом сезоне он тренировался в главной команде, а к нам его отпускали на игры. Будущее Шейдаева решат там, наверху. Алексей Гасилин? У нас очень высокий уровень конкуренции на флангах: пришел Денис Ткачук, плюс наши крайние нападающие традиционно много забивают. Если Гасилин выдержит конкуренцию и проявит себя, то, конечно, будет играть. Но вообще-то, как ребята выступили на Евро, делает им честь. Радоваться только долго не надо. Скажу, что у игроков «Зенита-2», игравших в Греции, будет пауза. Я точно не буду задействовать их в матчах. Мы первого августа играем с «Томью», и даже если они приедут в команду, я очень сильно подумаю, брать ли их на выезд. Эмоционально ребята выхолощены однозначно. А играть еще очень долго. Так что пусть приводят себя в порядок», – заявил специалист.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.07.2015 08:41
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Miha
    1437631320
    Шейдаева однозначно нужно в основную команду. Вообще молодые очень кстати хороши сыграли на Европе. Тут для них конечно большой плюс - лимит.
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    REDWHITE_
    1437632389
    нет у них будущего в газпроекте. Теперь по арендам
    Ответить
    REDWHITE_
    1437632457
    неплохие игроки, но окажутся в условной Мордовии или Уфе...
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    magnum3000
    1437634382
    Пора наигрывать за основу Зенита! Парень талантливый!
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    cemetery
    1437635309
    Шейдаев, субъективное мнение, к взрослому футболу готов, единственный из всего состава юношеской сборной... Вспоминаю, Кержакова в его возрасте и сравнение будет не в пользу Александра...
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    112910415
    1437648682
    определит, к сожалению
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    skainet
    1437653710
    ну Рандона наверно продадут из за лимита нового, а халк всё же не центр нап , остается Дзюбиньо, почему бы ему не быть мололодым и дерзким кокурентом игрочишке
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    Старый Пью
    1437655499
    Здравствуйте! Подискутируем о Кокорине? :) 1. Не к 24-м, а к 26-ти. ("все же знают ...") 2. то, что у других ровесников статистика хуже - это не достоинство Кокорина, а лишь подтверждение того, что талантов в этом возрасте в российском футболе просто нет. 3. Саша Кержаков к 24 годам сыграл за Зенит 159 матчей и забил 64 гола. А перед этим ещё за Светогорец (тоже взрослая команда, не юношеская) - 32/27. тот же Павлюченко - подробно не вычислял, но близко к Кержакову.
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    ologreds
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