Радимов: «Будущее Шейдаева определит руководство»

Главный тренер «Зенита-2», выступающего в ФНЛ, Владислав Радимов поделился мнением о недавнем успехе сборной России — U19 на Чемпионате Европы (2-е место), а также вкратце обрисовал будущее своих подопечных, которые принимали участие в турнире.

возвращается к нам, я не знаю, как будут задействовать его в «основе». В прошлом сезоне он тренировался в главной команде, а к нам его отпускали на игры. Будущее Шейдаева решат там, наверху.? У нас очень высокий уровень конкуренции на флангах: пришел, плюс наши крайние нападающие традиционно много забивают. Если Гасилин выдержит конкуренцию и проявит себя, то, конечно, будет играть. Но вообще-то, как ребята выступили на Евро, делает им честь. Радоваться только долго не надо. Скажу, что у игроков «Зенита-2», игравших в Греции, будет пауза. Я точно не буду задействовать их в матчах. Мы первого августа играем с «Томью», и даже если они приедут в команду, я очень сильно подумаю, брать ли их на выезд. Эмоционально ребята выхолощены однозначно. А играть еще очень долго. Так что пусть приводят себя в порядок», – заявил специалист.