Бенитес: «Никаких конфликтов с Роналду нет»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заверил общественность, что у него нет противоречий с лидером «сливочных» Криштиану Роналду, информирует «AS».

«Я поработал уже достаточно времени с Криштиану, чтоб увидеть в нем неимоверный соревновательный дух, желание быть постоянно первым. Теперь понятно, почему он лучший футболист мира. Хочу, чтобы такой настрой на успех был у каждого игрока. Конфликты? Нет, мои отношения с португальцем ровно такие, как и с другими. Абсолютно нормальные рабочие отношения», – сказал испанец.