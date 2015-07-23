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    Бенитес: «Никаких конфликтов с Роналду нет»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес заверил общественность, что у него нет противоречий с лидером «сливочных» Криштиану Роналду, информирует «AS».
    «Я поработал уже достаточно времени с Криштиану, чтоб увидеть в нем неимоверный соревновательный дух, желание быть постоянно первым. Теперь понятно, почему он лучший футболист мира. Хочу, чтобы такой настрой на успех был у каждого игрока. Конфликты? Нет, мои отношения с португальцем ровно такие, как и с другими. Абсолютно нормальные рабочие отношения», – сказал испанец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: AS

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    23.07.2015 08:14
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    Комментарии (10)
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    7Pikovii7
    1437628901
    ))
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    ANTI CULE
    1437629005
    Конфликты только у гномодрочеров и глоров бабселоны со своей психикой)))
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    Freyk
    1437633105
    Ещё неделю назад говорил, что он лишь один из лучших футболистов, а теперь называет однозначно лучшим. Видимо, Роналду уже пожаловался Пересу, чтобы тот научил тренера, как нужно говорить.
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    киэнджин
    1437633971
    конечно нет это все пеналда с диареей по мю за чистила
    Ответить
    New_Look
    1437635963
    канэшна, перед продажей товар принято хвалить, кофликтный Рони стоит дешевле. Это как продавать машину и ругать ее перед продавцом - да она глючная, компрессия слабая, холостые не держит, масло жрет - покупай, в общем
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    cska plus
    1437636382
    Раф уничтожает Реал!
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    112910415
    1437647886
    всё же определился по теме- кто лучший в мире!
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    Die Roten
    1437658697
    ну так вы нам и скажете.что там на самом деле.
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    95-shishani-95
    1437964014
    Надеюсь проблем не будет!
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    ologreds
    1694997563
    numo436451
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