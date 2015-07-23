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    Михаил Кержаков: «Как будто и не уходил из «Зенита»

    Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, переехавший в Северную Пальмиру этим летом, поделился мыслями от своего возвращения в команду.
    «Время пролетело настолько быстро, что, кажется, и не уходил никуда. О возможности перейти в «Зенит» узнал еще зимой. Но тогда нужно было продолжать играть за «Анжи», поэтому я не особо зацикливался на этом. Когда стало окончательно ясно, что трансферу быть, испытывал положительные эмоции. В «Зените», надо сказать, многое изменилось по сравнению с предыдущим пребыванием здесь. Он стал топ-клубом, стал функционировать как большая система. Да, меня ждет здесь серьезная конкуренция, но я ее не боюсь. Это есть двигатель прогресса спортсмена», – заявил вратарь.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    23.07.2015 07:39
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1437632326
    Будущее питерского клуба!
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    Jum13
    1437638942
    Семья Кержаковых: "Как будто и не вставали с лавки!"
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    Serjinho
    1437641031
    что ушел с лавки, что пришел на лавку - ничего и не поменялось, мишка
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    ologreds
    1694997563
    numo436447
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