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    Хаби Алонсо: «Видаль — именно то, что нам нужно»

    Полузащитник немецкой «Баварии» Хаби Алонсо дал характеристику игроку сборной Чили Артуро Видалю, который с большой долей вероятности в скором времени подпишет контракт с мюнхенским суперклубом.
    «Мне доводилось играть против этого футболиста. Он очень агрессивен на поле и почти всегда выходит победителем из единоборств. У него бойцовский характер. А это именно то, что необходимо «Баварии». Видаль без остатка выкладывается на поле. И он достаточно универсален, так как может занимать не одну позицию на поле», – заявил испанец «Bild».

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    Источник: Bild

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    23.07.2015 07:21
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    Комментарии (5)
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    MANSHAFT
    1437627408
    Да Баварию именно нужен Видал а не ты Алонсо
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    sir_Alex
    1437632438
    Время покажет
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    FRZZ
    1437632925
    Очень агрессивен??? И все?
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    Die Roten
    1437648573
    хаби с хосепой решают?а ничего что всем довелось играть против видаля.еще когда он играл за байер.
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    ologreds
    1694997563
    numo436445
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