Халк надеется сыграть на ЧМ-2018

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк поделился эмоциями от приглашения принять участие в предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая, напомним, состоится 25-го июля в Северной Пальмире.

«Я правда счастлив. Польщен приглашением быть частью такого мероприятия. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, да и семья отлично адаптировалась в России. За последний год вижу, насколько страна продвинулась в подготовке к Чемпионату мира. Из окна квартиры вижу новенькую арену «Зенита», где пройдут матчи турнира. Надеюсь, что удастся сыграть на ЧМ-2018 — здесь, рядом с домом», – заявил Халк.