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    Халк надеется сыграть на ЧМ-2018

    Игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк поделился эмоциями от приглашения принять участие в предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая, напомним, состоится 25-го июля в Северной Пальмире.
    «Я правда счастлив. Польщен приглашением быть частью такого мероприятия. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, да и семья отлично адаптировалась в России. За последний год вижу, насколько страна продвинулась в подготовке к Чемпионату мира. Из окна квартиры вижу новенькую арену «Зенита», где пройдут матчи турнира. Надеюсь, что удастся сыграть на ЧМ-2018 — здесь, рядом с домом», – заявил Халк.

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    Источник: ФИФА

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    23.07.2015 07:15
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    Комментарии (11)
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    REDWHITE_
    1437632311
    Попав в зенит, его вышвырнули из сборной)) о каком чемпионате он думает? После зенита никуда не берут.
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    sir_Alex
    1437632553
    Надежды юношей питают, хе-хе!
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    New_Look
    1437636412
    зная, как делаются дела в Зените, Халк почему-то подумал, что Миллер договориться с тренером бразилов...
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    Krasnodar 123
    1437640671
    Наверное удастся , только не в футбол, а в бильярд или в пинг понг.
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    Serjinho
    1437641098
    надежда умирает последней. из такой недолиги да еще и с таким убогим футболом, да еще и будучи худшим игроком чм, можно попасть только в сборную россии
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    112910415
    1437647444
    не очень вероятно
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    hiv85
    1437729518
    наивный албанский парень
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    pin_y
    1438086058
    МожНо повезет!!!!
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    ologreds
    1694997563
    numo436444
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